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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد انطلاق مسيرة «مصر النهارده رياضة».. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المسيرة الرياضية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «مصر النهارده رياضة»، احتفالًا بأول إنجاز مصري في الألعاب الأوليمبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب وعدد من القيادات التنفيذية.

وانطلقت المسيرة بالتزامن مع محافظات الجمهورية، بإشارة البدء التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع.

شارك في المسيرة التي انطلقت من أمام ديوان عام المحافظة مرورًا بميدان النصر حتى مقر مديرية الشباب والرياضة، أكثر من 500 شاب وفتاة من أعضاء الكيانات الشبابية ومشروع شباب يدير شباب وأعضاء مراكز الشباب، والفرق الرياضية من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، إن هذه الفعالية تأتي في إطار اهتمام الدولة بملف الرياضة ورعاية المواهب الرياضية ودعمهم لحصد البطولات المحليه والدولية، مشيرًا إلى أن الرياضة ليست نشاطًا ترفيهيًا فقط، بل هي أحد ركائز بناء الشخصية الوطنية القادرة على العطاء والتميز

وأكد محافظ كفر الشيخ أن دعم المواهب ورعاية الأبطال الرياضيين يأتي في مقدمة أولويات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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