محافظ كفر الشيخ يتفقد سوق «اليوم الواحد» بمطوبس

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، سوق «اليوم الواحد» بمركز مطوبس، والذي يضم 21 عارضًا للسلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تتراوح بين 10% و30%، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، والغرفة التجارية، والشركة العامة لتجارة الجملة، وقطاع مطاحن كفرالشيخ، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ قسم السجاد التابع لشركة النساجون الشرقيون داخل السوق، والذي يقدم خصومات تتراوح بين 50% و70%، مشيدًا بتنوع المنتجات وجودتها.

واطلع محافظ كفرالشيخ على مختلف السلع المعروضة بالسوق، والتي شملت الزيت، السكر، الأرز، اللحوم، المكرونة، البيض، السمنة، الشاي، الصلصة، البقوليات، منتجات الألبان، العسل، الخل، العصائر، الخضروات، الفاكهة، المنظفات، العطارة، بالإضافة إلى الملابس، الأحذية، والسجاد، مؤكدًا أهمية توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وحرص محافظ كفرالشيخ على الاستماع لآراء المواطنين بشأن مستوى السلع وأسعارها، حيث أعربوا عن رضاهم تجاه جودة المعروض والتخفيضات الملموسة التي تُسهم في تخفيف الأعباء عنهم.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن إقامة أسواق «اليوم الواحد» تأتي في إطار خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان وصول السلع إليهم بجودة عالية وأسعار مناسبة.

ووجّه محافظ كفرالشيخ بالتوسع في إقامة هذه الأسواق بمختلف المدن والمراكز، وزيادة عدد المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، لضبط الأسعار، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والممارسات الاحتكارية، وضمان الالتزام بالمعايير والجودة.