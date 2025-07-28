تعرف على مواعيد المركز التكنولوجي المتنقل في بيلا بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم، عن انطلاق سيارة المركز التكنولوجي ، بدءًا من اليوم وحتى 31 يوليو الجاري بقري المركز، لتلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، وتقديم كافة الخدمات المتنوعة، وإصدار التراخيص الفورية، للتيسير على المواطنين من متلقي الخدمات وأصحاب المحال التجارية بشكل أسرع وتوفير الوقت والجهد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وتابعت رئيس مدينة بيلا، تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل ومنها خدمات تراخيص البناء، وشهادة صلاحية الموقع، وخدمات توصيل مرافق، ودفع رسوم التصالح، وطلبات السداد، وخدمات أخرى متنوعة، للوصول إلى جميع المواطنين وخاصة السيدات وكبار السن والأشخاص ذوي الهمم.

مواعيد المركز التكنولوجي

وأوضحت رئيس المدينة، أنه من المقرر أن تجوب السيارة جميع أنحاء المركز والقرى التابعة له وفقا للخطة الموضوعة في هذا الشأن، حيث سيتم تواجدها يوم الإثنين الموافق 28 يوليو الجاري بقرية الكوم الطويل، ويوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو الجاري بقرية إبشان، ويوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري بقرية الجرايدة، ويوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري بقرية كفر العجمي، للتخفيف عن كاهل المواطنين وكبار السن لإنهاء إجراءات التصالح، وتقليل الإزدحام فى مكاتب الخدمات الحكومية والمراكز الثابتة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشمول المالى الرقمى فى مصر.