بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة على الصحراوي الشرقي بأسيوط

أصيب 12 شخصا في انقلاب سيارة وقع صباح اليوم الثلاثاء بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي ووجود مصابين .

إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي " تمناية " بحري بوابة أسيوط بنحو 25 كم .

إصابة 12 شخص



أسفر الحادث عن إصابة كل من شهد محمود محمد 14 عاما ، كسر بالزراع الايسر ، و جمال عبدالناصر قاسم 40 عامًا، ما بعد الارتجاج ، و فرج علي فرج 65 عاما ، كسر بالزراع الايمن، و سماح فرج علي 37 عامًا، كسر بالقدم الأيمن،و عبير فرج علي 36 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم .

كما أصيب عمار فرج على 7 اعوام ، كدمات، ومريم محمود محمد 7 أعوام، كدمات متفرقة بالجسم ، و يحيى محمود محمد 6 أعوام، كدمات متفرقة بالجسم، و أحمد أشرف حمدي 3 اعوام، كدمات متفرقة بالجسم، و أحمد أبوبكر الصغير 27 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، و إسراء حسين نوح 19 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم ، و شيماء علي فرج 35 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.