وزير الأوقاف يعتمد 40 خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش

اعتمد الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، عدد (٤٠) خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش، على بند التحسين، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الكفاءات الدعوية المتميزة، وتعزيز جهود الخطاب الديني الوسطي الرشيد.

ويأتي هذا الاعتماد في ضوء خطة الوزارة للاستفادة من الخبرات الدعوية من السادة المحالين للمعاش، الذين أثبتوا كفاءة ميدانية وعلمية، وممن استوفوا الشروط اللازمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الخطابة بمساجد الوزارة، ويعزز من جهودها التوعوية والتثقيفية في مختلف ربوع الجمهورية.

هذا، وتؤكد وزارة الأوقاف أنها مستمرة في دعم وتمكين أصحاب الكفاءة والخبرة في المجال الدعوي، سواء من العاملين أو المحالين للمعاش، ممن تتوافر فيهم الضوابط والاشتراطات اللازمة لأداء الخطبة، حرصًا منها على الارتقاء بالمنابر وخدمة رسالة الدعوة.