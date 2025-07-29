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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشارك بحفل ختام برنامج " أهل مصر " لأبناء المحافظات الحدودية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحفل ختام البرنامج الرئاسي  " أهل مصر "  لأبناء المحافظات الحدودية، و الذي أُقيم بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، و نواب محافظي جنوب سيناء و البحر الأحمر وأسوان بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وشهد الحفل تكريم المشاركين بالبرنامج، حيث أهدى الوزير درع الوزارة للواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، تقديرًا لجهود المحافظة ودعمها في نجاح البرنامج، واستقبال الشباب المشاركين على أرض المحافظة، كما تم تكريم محمد فكري مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وعلى هامش الحفل، تفقد الحضور معرض المنتجات الحرفية المقام ضمن الفعاليات بمشاركة أبناء و منتجات المحافظات الحدودية، حيث أشادوا بتميز منتجات المحافظة من التمور و الصناعات اليدوية والبيئية والخزف.

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