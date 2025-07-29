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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بـ ترنج وكاب.. محافظ كفر الشيخ يتفقد إدارات مديرية الشباب والرياضة| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لديوان مديرية الشباب والرياضة بمدينة كفر الشيخ، مرتديًا ملابس رياضية «ترنج» و«كاب» وحذاء رياضي. 

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

جاءت هذه الجولة عقب ختام فعاليات مسيرة "مصر النهارده رياضة"، تزامنًا مع احتفالات وزارة الشباب والرياضة بأول إنجاز مصري أوليمبي، واستكمالاً لجولاته الميدانية المستمرة لمتابعة تطوير الأداء المؤسسي في جميع القطاعات.

وشملت زيارته المرور على كافة الإدارات الفنية والإدارية داخل المديرية، والتي تفقد خلالها إدارات المكتب الفني، خدمات المواطنين، الشؤون القانونية، الحسابات، الموارد البشرية، المراجعة الداخلية والحوكمة، البرلمان والتعليم المدني، تنمية النشء، القاعة متعددة الأغراض، وغيرها من الإدارات الاستراتيجية والتنموية.

أكد محافظ كفر الشيخ، خلال جولته، أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارات وتكثيف العمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على ضرورة تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين، مع الاهتمام بتطوير البرامج والمبادرات التي تستهدف النشء والشباب، وإطلاق المزيد من الأنشطة التي تغرس روح الانتماء والمبادرة لديهم.

وخلال اللقاء مع قيادات المديرية، استمع محافظ كفرالشيخ، لشرح تفصيلي حول أبرز البرامج التدريبية والأنشطة الفنية والرياضية والمجتمعية المنفذة، مشيداً بما حققه مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي من إنجازات مشرفة، أبرزها حصول لاعبي مشروع المصارعة على ثماني ميداليات في بطولة إفريقيا بالمغرب، وتأهل عدد منهم لتمثيل مصر في بطولة العالم باليونان.

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