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مصر وبريطانيا نحو شراكة استراتيجية.. وعبد العاطي يطالب لامي بضغط دولي لوقف عدوان غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر وبريطانيا نحو شراكة استراتيجية.. وعبد العاطي يطالب لامي بضغط دولي لوقف عدوان غزة

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزير خارجية المملكة المتحدة
وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزير خارجية المملكة المتحدة
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع ديفيد لامى وزير خارجية المملكة المتحدة على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. 


أشاد الوزير عبد العاطى بالتطور اللافت فى العلاقات المصرية البريطانية خلال الفترة الأخيرة والذى سيتم ترجمته عبر ترفيع العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً الحرص على الاستفادة من الزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية لتعزيز التعاون المشترك فى المجالات المختلفة وفى مقدمتها التعاون الإقتصادى والتجارى والاستثمارى بما يحقق مصلحة البلدين.

 


وأطلع وزير الخارجية المسئول البريطاني على آخر المستجدات ذات الصلة بالمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للتوقف عن عدوانها الغاشم على قطاع غزة واستخدامها سياسة التجويع ضد المدنيين فى انتهاك صارخ للقانون الدولى والقانون الانسانى الدولى، مستعرضاً في هذا السياق الترتيبات الجارية لاستضافة مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة. 


وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية التوسع فى مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين لتعزيز السلام والعدالة والاستقرار في الشرق الأوسط.

بدر عبد العاطى ديفيد لامى المملكة المتحدة نيويورك حل الدولتين العلاقات المصرية البريطانية قطاع غزة

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