إحالة 31 من العاملين بمراكز فاقوس ومشتول السوق للتحقيق

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الانضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور علي المنشآت الخدمية بمراكز فاقوس ومشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد 1 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الدوامة التابعة للإدارة الصحية بفاقوس كذلك عدم حضور ١٢ من العاملين بالوحدة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب.

كما تم رصد عدم حضور 1 من العاملين بمقر مركز شباب مشتول السوق التابع لإدارة شباب مشتول السوق وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد الغياب وعدم حضور 17 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية كفر الحاج عمر التابعة للإدارة الصحية بفاقوس ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم.