إصابة شخص في حادث قطار أثناء عبوره مزلقان مغلق بالشرقية

أصيب شخص بكسور وجروح، إثر اصطدام قطار به به بمزلقان مغلق بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبو كبير، وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفى ابوكبير يفيد استقبال شخص مصاب بجروح وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته اثر اصطدام قطار به به بمزلقان مغلق بمركز ابو كبير بمحافظة الشرقية وتم نقل المصاب الي مستشفي أبو كبير وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.