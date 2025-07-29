منتخب التجديف يحصد ذهبيتين في البطولة الأفريقية للمدارس بالجزائر

حصد منتخب التجديف ميداليتين ذهبيتين خلال منافسات التجديف الشاطئي التي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات دورة الألعاب الإفريقية للمدارس المقامة بمدينة عنابة الجزائر حتى يوم 5 أغسطس المقبل.

وفاز بالميدالية الذهبية الأولى زياد إيهاب، وإبراهيم محمود سعد في منافسات الزوجي الشباب كما حصد الميدالية الذهبية الثانية عاليا عطا، وريماس أسامة في منافسات الزوجي فتيات.

حرص على حضور سابقات تجديف الشاطئي التي أقيمت اليوم الدكتور أشرف البجيرمي، رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة والدكتورة زهرة عبد المنعم ممثلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد كامل نائب رئيس البعثة المصرية في الجزائر.

تقام السباقات على مضمار تجديف الشاطئي الذي يتميز بانطلاق المتسابق من الشاطئ، مرورًا بمسار متعرج على الماء، ثم العودة السريعة إلى خط النهاية على الشاطئ.

يشارك منتخب مصر في جميع السباقات الفردي شباب، الفردي فتيات، الزوجي شباب، الزوجي فتيات، الزوجي المختلط.

تتكون بعثة منتخب مصر للتجديف من: القبطان محمد سلامة، رئيس البعثة، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف يرافقه المدرب محمود عبد الحليم والمدرب عبد الرحمن صفوت.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات إبراهيم محمود، ياسين شريف، يوسف سلامة، زياد إيهاب، مريم عوض الله، ريماس أسامة، عاليا عطا التي قامت بحمل علم مصر خلال طابور حفل افتتاح البطولة الأفريقية للمدارس بالجزائر.

تقام منافسات الدورة الأفريقية للمدارس في أربع مدن جزائرية هي، قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة، بمشاركة 50 دولة إفريقية، يمثلها أكثر من 3 آلاف رياضي وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

وتضم البعثة المصرية نحو 156 فردًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وتشارك مصر في 13 لعبة رياضية هي، «ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو».