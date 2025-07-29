جامعة كفر الشيخ تفتح معامل الحاسب الآلي لاستقبال طلبة المرحلة الأولى

بدأت جامعة كفر الشيخ استقبال طلبة المرحلة الأولى للتنسيق لتسجيل رغباتهم، من خلال معامل الحاسب الآلي الموجودة بكلية التربية النوعية، تزامنًا مع انطلاق أول أيام تسجيل الرغبات، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة نجلاء الأشرف عميد كلية التربية النوعية.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ أن معامل الحاسب الآلي بكلية التربية النوعية بالجامعة تشهد إقبالًا ملحوظًا من طلاب وطالبات الثانوية العامة، وذلك لتسجيل الرغبات بأول أيام المرحلة الأولى للتنسيق، حيث خصصت الكلية معامل الحاسب الآلي لاستقبال الطلبة تحت إشراف مجموعة من المتخصصين وأصحاب الخبرات لمساعدة الطلبة خلال أعمال تسجيل الرغبات، فضلًا عن تخصيص أماكن استراحات أولياء الأمور، وتوزيع قائمة ببرامج الساعات المعتمدة والبرامج المميزة على الطلبة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى وجود فريق عمل بمعامل الحاسب الآلي بكلية التربية النوعية بالجامعة متخصص وذو خبرة واسعة في أعمال التنسيق وقادر على توجيه النصح والإرشاد للطلبة من حاملي الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية، كما تم الاستعانة بفرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والإرشادات اللازمة للطلاب وأسرهم.