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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كارول سماحة لـ إليسا: كنتي مثل عروس ببيروت

كارول
كارول
منار نور

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي لحظات دافئة بين النجمتين كارول سماحة وإليسا عقب الحفل الذي أحيته الأخيرة في بيروت، حيث تبادلتا كلمات المحبة والتقدير بعد مفاجأة كارول لجمهور الحفل وصعودها على المسرح بدعوة من إليسا.

وكتبت كارول عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس":"إليسا، صوتك وأغانيكي الليلة غمروني بالإحساس والحنين كنتي بالأبيض متل عروس ببيروت: حلوة وعفوية مثل دايمًا..دعوتك إليّ على المسرح كانت مفاجأة حلوة، وفرحت فيها من قلبي..بتمنالك أيام حلوة متل قلبك الأب".

وردّت إليسا :" وجودك كان رائع وخلاني حس بفرح كبير.
ورغم إني فاجأتك بدعوتك للمسرح، بس إنتي بنت مسرح وقدها وقدود.
شكراً كارول على وجودك ومحبتك.. المسرح دايمًا بيلبقلك بكل زمن".

كارول سماحة إليسا احفل كارول سماحة

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