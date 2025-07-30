برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025: تجنب الاستثمارات الكبيرة

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

مشاهير برج القوس

ماجدة الرومي وكريم بنزيما ومحمد سعد ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

كن شريكًا جيدًا في بيئة إيجابية. ستواجه تحديات مهنية، وستواجه مشاكل صحية بسيطة. تتطلب الأمور المالية ضبطًا للنفقات اليوم.

توقعات برج القوس في الحب

تأكد من أن حبيبك في حالة معنوية عالية اليوم. يمكنك اختيار يوم لعشاء رومانسي، حيث يمكنك أيضًا تعريفه بوالديه. سينجح الرجال العزاب الذين انفصلوا مؤخرًا في إيجاد حب جديد. ستكون هناك اختلافات طفيفة في الرأي، لكن لا تدخل في جدالات اليوم، يجب أن تكون مستمعًا جيدًا اليوم.

برج القوس وحظك اليوم مهنيا

كن صادقًا في مكان عملك، وابتعد عن الثرثرة وسياسات المكتب. بصفتك عضوًا في فريق، يمكنك التعامل مع عملاء أجانب اليوم، وستلعب مهاراتك في التواصل دورًا حاسمًا هنا. حدّث ملفك الشخصي على بوابة التوظيف لتلقي عدة مكالمات لإجراء مقابلات.

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

هناك مشاكل صحية، وعليك توخي الحذر اليوم قد يتعرض من يعانون من مشاكل قلبية لمضاعفات اليوم. سيُصاب بعض الأطفال بجروح طفيفة، وقد تُصاب العاملات في المطبخ بحروق طفيفة تجنب رفع الأشياء الثقيلة، وعلى كبار السن تقليل تناولهم للسكر. لا تنسَ تناول الأدوية حتى أثناء السفر. على النساء الحوامل توخي الحذر أثناء قيادة الدراجات النارية

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

تجنب الاستثمارات الكبيرة في سوق الأسهم، فقد تجد نفسك أيضًا طرفًا في خلافات مالية مع أصدقائك. يفضل بعض كبار السن تقسيم الثروة بين الأبناء. ستكون هناك مناسبة عائلية تتطلب نفقات أيضًا. النصف الثاني من اليوم مناسب أيضًا لشراء منزل أو سيارة.