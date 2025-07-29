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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

افتتاح مميز للبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة
ياسمين تيسير

افتتحت مساء اليوم الثلاثاء، البطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم بكوريا 2026، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 29 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس المقبل، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

شهد حفل الافتتاح حضور الدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، نيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان بوزارة الشبابوالرياضة، وإيلسا عضو الاتحاد الدولي للبوتشيا، والدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري للبوتشيا، ومجلس الإدارة بالكامل، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، ومحمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج، والدكتور حسام عوض عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بالزقازيق، والدكتور صبحي حسانين رئيس لجنة إعداد البطل البارالمبي.

وتشهد البطولة مشاركة: تونس - جنوب إفريقيا - ناميبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وتنطلق المنافسات بداية من غدٍ الأربعاء الموافق 30 يوليو، حتى حفل الختام 2 أغسطس، وفي اليوم التالي بداية مغادرة الوفود المشاركة.

ويأتي إسناد البطولة الأفريقية إلى الاتحاد المصري للبوتشيا برئاسة الدكتور أحمد آدم، بسبب ثقة الاتحاد الدولي في قدرة مصر على تنظيم كبرى البطولات بنجاح كعادتها دائمًا في جميع الأحداث القارية والدولية.

جدير بالذكر أن البوتشيا هي رياضة بارالمبية، تتطلب مهارة في التحكم العضلي والدقة، وتُمارس من وضعية الجلوس، والهدف هو رمي الكرات الجلدية (الحمراء أو الزرقاء) بالقرب من كرة بيضاء صغيرة تسمى "الجاك"، ويتنافس اللاعبون في فرق (فردي، زوجي، أو فرق) لتسجيل أكبر عدد من النقاط عن طريق وضع كراتهم بالقرب من "الجاك".

وزارة الرياضة وزير الشباب اشرف صبحي

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