نجم الكرة المصرية السابق يكشف عن خليفته في الملاعب

يري جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر الاسبق أن مصطفي محمد نجم نانت الفرنسي هو خليفته في الملاعب بشرط ألا يلعب للأهلي .

وقال جمال عبد الحميد خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية :"أنا بحب مصطفي محمد وبعتبره خليفتي لكن مش عايزه كل شوية يقول مش هلعب للاهلي وفي الاخر الاقيه ماضي من سنة وعامل اعلان "

ويضيف جمال عبد الحميد :"نفسي يكون مصطفي محمد صريح يعني لو جاله عرض من الاهلي يتكلم بصراحة زي اكرم توفيق اللي راح الشمال القطري "

وتابع جمال عبد الحميد :"لو مصطفي محمد راح الاهلي مش هيبقي خليفتي ولا أعرفه "