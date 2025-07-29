أسامة كمال ينفي اتهامات الحصار ويؤكد دعم مصر المتواصل لغزة

نفى الإعلامي أسامة كمال، في برنامجه "مساء dmc"، مساء الثلاثاء، الاتهامات الموجهة لمصر بشأن فرض حصار على قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تفتح أبوابها لعلاج آلاف المصابين والمرضى الفلسطينيين مع مرافقيهم.

وأوضح كمال أن مصر تواجه ضغوطًا إسرائيلية وأمريكية وعربية لقبول سيناريوهات التهجير القسري للفلسطينيين، مشددًا على أن القاهرة ترفض هذه السيناريوهات تمامًا.

وأشار كمال إلى أن منطقة معبر رفح تُعد ممرًا إنسانيًا حيويًا لدخول المساعدات ونقل الجرحى، موضحًا أن القرار بشأن المعبر مشترك، وأن مصر فتحت المنفذ بينما تغلقه إسرائيل من الجانب الفلسطيني، وتستخدم دباباتها كحاجز أمام العالم. كما أكد أن مصر تضغط على الجانب الإسرائيلي لتسهيل دخول الشاحنات وتوسيع حجم المساعدات الإنسانية.

واختتم الإعلامي حديثه بالتأكيد على وحدة الشعب المصري رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى جهود الإعلام المصري في الدفاع عن غزة والقضية الفلسطينية.