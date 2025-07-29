"القومي للإعاقة" ينظم ندوة للتوعية بمشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية

عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، بديوان عام محافظة سوهاج، ندوة تثقيفية في إطار مبادرة "صوتك حقك" التي أطلقها المجلس للتوعية بأهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية المقبلة، وتشجيعهم على ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية بايجابية.

جاءت الندوة بحضور المستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذ الدكتور محمد حلمي مساعد السكرتير العام للمحافظة، نائبًا عن اللواء الدكتور عبدالفتاح محمد سراج، والأستاذ محمد أبو عجب مسؤول ملف الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، والأستاذ سامي أحمد مسئول إدارة المشاركة السياسية بالمجلس، إلى جانب وكلاء وزارات التضامن، والتربية والتعليم، والثقافة، وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، بالإضافة إلى عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.

توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم

استهدفت الندوة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بهدف توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة، فيما تناولت الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع محافظة سوهاج، ووحدة شؤون الإعاقة بديوان عام المحافظة عددًا من المحاور الهامة التي تم ترجمتها بلغة الإشارة منها الحق في المشاركة السياسية في دستور عام 2014، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما استعرضت الندوة التيسيرات التي كفلتها الهيئة الوطنية للإنتخابات بالتعاون مع المجلس، لضمان المشاركة الفعالة لهذه الفئة في الاستحقاق الدستوري للإنتخابات المقبلة، كتخصيص لوحات استرشادية بطريقة بريل ولغة الإشارة للناخبين من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، تتضمن خطوات إبداء الرأي، وإجراءات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة 2025، بالإضافة إلى توضيح العدد المطلوب اختياره من قبل الناخبين من ذوي الإعاقة السمعية لكل دائرة انتخابية باستخدام لغة الإشارة في الصفحة الخلفية لبطاقة الاقتراع، وتجهيز لجان اقتراع في الطوابق الأرضية، وتوفير بيئة انتخابية مهيأة تسهّل حركة وتنقل الناخبين من ذوي الإعاقات المختلفة داخل المقار الانتخابية، بالإضافة إلى إتاحة مترجم لغة إشارة لترجمة المواد التوعوية المقدمة أثناء اللقاء، بما يضمن شمولية الوصول إلى المعلومات لكافة أنواع الإعاقة.



وفي سياق متصل وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر لمحافظ سوهاج اللواء دكتور عبد الفتاح سراج لاستضافته الكريمة لمؤتمر إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية "أسرتي قوتي"، وندوة "صوتك حقك"، مشيدة بالتعاون المثمر والبناء بين المجلس والمحافظة خلال السنوات الماضية، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم وتمكينهم في المجتمع، ودعم مشاركتهم الإيجابية في الإنتخابات المقبلة، وتوعيتهم السليمة بالإجراءات الخاصة بالإدلاء بأصواتهم، والحقوق التي كفلتها الدولة المصرية في هذا الشأن.



أوضحت "كريم" أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، مشيرة أن المشاركة السياسية حق دستوري أصيل، والعمل على تمكين هذه الفئة من ممارسة هذا الحق، يُعد ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن المجلس يبذل جهودًا مكثفة في العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، واتخاذ العديد من الإجراءات القانونية اللازمة، التي تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة ويُسر لصناديق الاقتراع، مع إتاحة العملية الانتخابية بلغة التواصل الخاصة بهم، وتوفير الأمن والسلامة لهم من وإلى اللجان.



من جهتها أعرب الدكتور محمد حلمي مساعد السكرتير العام لمحافظة سوهاج عن اهتمام محافظ سوهاج بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص مكتب خدمة مواطنين للأشخاص ذوي الإعاق، وبذل العديد من الجهود المتنوعة لتيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أنحاء المحافظة.



فيما أكدت الأستاذة شيماء نبيل ممثلة الهيئة الإنجيلية، على الدوري الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في العمل على تيسير العملية الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية لتحقيق التكامل في الجهود المبذولة، والوصول إلى الأهداف المنشودة.



الجدير بالذكر أن المجلس تعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات في إنتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 في تنفيذ العديد من تسهيلات وتيسيرات المشاركة السياسية، منها إصدار بطاقة الاقتراع ببرايل لأول مرة، وتوفير لجان إنتخابية في الدور الأرضي لتيسير إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في الإنتخابات، واختيار مرشحهم بسهولة وسرية تامة، كما ساهم بعدد من المتابعين لرصد أي تحديات تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة والتعاون مع الجهات المعنية للعمل على حلها فورًا، وذلك بعد إتمام تدريبهم وتأهيلهم من ممارسة هذا العمل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات.

