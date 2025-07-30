رئيس الهيئة الوطنية: تيسيرات لذوي الإعاقة من برايل إلى الإشارة بانتخابات الشيوخ

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة وفرت خدمات مخصصة لذوي الهمم، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان مشاركتهم الكاملة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح بدوي أن التسهيلات شملت: بطاقات اقتراع بلغة برايل للمكفوفين، وإرشادات بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، والسماح بالمساعدة الشخصية للناخبين ذوي الإعاقة الحركية عند الطلب فقط، مع الحفاظ على سرية التصويت.

إشراف قضائي كامل ومراقبة حقوقية

وشدد بدوي على أن مصر تُعد من الدول القليلة التي تدير انتخاباتها من خلال هيئة وطنية مستقلة ذات طابع قضائي بالكامل، مؤكدًا أن جميع القضاة المشرفين يتمتعون بالحياد الكامل والاستقلال التام.

وقال إن الهيئة سمحت للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وكذلك منظمات المجتمع المدني والبعثات الأجنبية، بمتابعة العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى الفرز، ضمانًا للشفافية الكاملة.

تواصل مباشر مع المواطنين.. وخط ساخن لتلقي الشكاوى

وأضاف بدوي أن الهيئة خصصت خطًا ساخنًا وموقعًا إلكترونيًا لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين، والتعامل الجاد مع أية مخالفة خلال سير العملية الانتخابية.

وختم بدوي رسالته للمواطنين قائلاً: "صوتك أمانة ومسئولية.. لا تفرط فيه وشارك بإيجابية، فكل صوت داخل الصندوق هو تعبير عن إرادتك ورسالة قوية للعالم بأن مصر تنعم بالاستقرار وسط منطقة تموج بالصراعات".