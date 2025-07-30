قيادي بـ«مستقبل وطن»: تحركات مكثفة للحزب في الخارج استعدادًا لانتخابات الشيوخ

ثمّن المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، الجهود المكثفة التي تبذلها قيادات وأعضاء الحزب في الخارج، خاصة في دول الخليج، استعدادًا للاستحقاقات الدستورية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات مجلس الشيوخ ، مشيدًا بالدور الكبير الذي تضطلع به أمانات المصريين بالخارج، والتي تتحرك على قدم وساق لضمان مشاركة فعالة ومشرفة لأبناء الجاليات المصرية في إطار من الزخم المتنامي الذي يشهده حزب «مستقبل وطن».

وأكد المستشار ”خليل“ في بيان اليوم الأربعاء، أن تلك التحركات تتم في إطار توجيهات واضحة ودقيقة من النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام للحزب، والدكتور محمود حسين، أمين شؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، واللذان يقدمان دعمًا لوجستيًا ومعنويًا كبيرًا، ويؤكدان دومًا على أهمية الحضور القوي للمصريين بالخارج في العملية السياسية، بوصفهم أحد الروافد الأساسية لدعم الدولة المصرية ومساندة مؤسساتها الوطنية.

وأشار إلى أن حزب «مستقبل وطن»، ومن خلال كوادره المنتشرة في مختلف دول العالم، يسعى دائمًا إلى تعزيز التواصل مع أبناء الجاليات وتقديم التوعية اللازمة بأهمية المشاركة السياسية، بما يعكس مدى الانتماء الوطني وحرص المصريين في الخارج على دعم مسيرة التنمية والاستقرار التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت القيادي بحزب «مستقبل وطن» إلى أن الجالية المصرية بالكويت كانت ولا تزال نموذجًا يحتذى به في التنظيم والحشد الوطني المسؤول، موضحًا أن أمانة «مستقبل وطن» بالكويت كثّفت من لقاءاتها التوعوية وتواصلها مع أفراد الجالية، وعملت على تسهيل سبل المشاركة في الانتخابات عبر تذليل العقبات وتوفير المعلومات الدقيقة، بما يعكس صورة حضارية عن مدى وعي المصريين بالخارج.

وشدد عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» على أن التنسيق المستمر بين أمانات الحزب في الخارج وبين القيادة المركزية في القاهرة يضمن توحيد الرؤية والرسائل وتقديم خطاب سياسي موحد يعكس مبادئ الحزب وانحيازه الدائم لمصلحة الوطن والمواطن.

واختتم المستشار عبد الناصر خليل عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» بالتأكيد على أن أبناء الجاليات المصرية بالخارج، لا سيما بدول الخليج، يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن مشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ستكون تجسيدًا حقيقيًا لولائهم لمصر، ودعمًا للمسيرة الديمقراطية، داعيًا جميع المصريين في الخارج إلى التكاتف والمشاركة الفعالة من أجل استكمال مسيرة البناء والاستقرار.