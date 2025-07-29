رفع درجة الاستعداد والجاهزية الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ في المنوفية

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعه الدوري برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لعدد من الملفات الحيوية الهامة التي تمس حياة المواطنين لتحسين بيئة العمل ورفع مستوي الأداء وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الجاهزية الكاملة بكافة القطاعات والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية استعدادا لاستحقاقات انتخابات مجلس الشيوخ 2025والمقرر إجراؤها يومي 4و5 أغسطس القادم ، وتذليل كافة المعوقات التي من شأنها تعكر صفو الانتخابات ولضمان ظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.

وتضمن الاجتماع تشديد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة لملف منظومة النظافة العامة بنطاق المحافظة والتواجد الميداني على مدار اليوم لمتابعة الأعمال المنفذة على أرض الواقع وضمان تقديم الخدمات بشكل يحقق رضا المواطن ، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ووضع أفكار ورؤى من شأنها تحقيق أقصى استفادة لتعظيم الموارد الذاتية للمنظومة، وكلف المحافظ سكرتير عام المحافظة ومستشار شئون البيئة بمراجعة وعرض الموقف العام لملف منظومة النظافة وإستعراض موقف الايرادات وبحث سبل تعظيمها ، والمرور الميدانى على كافة المقالب العمومية والمحطات الوسيطة للتأكد من إنتظام سير العمل بها ، مشيراً إلى أنه تم تحقيق نسب إنجاز مرضية خلال السنوات الأخيرة من خلال إتخاذ العديد من الاجراءات الجادة التى من شأنها الارتقاء بالمنظومة بما يعود بالنفع الاقتصادي والبيئي.

وفيما يخص ملفات التصالح على مخالفات البناء ، تقنين أراضي أملاك الدولة ، وجه المحافظ بمضاعفة الجهود لانجاز المهام المطلوبة وإنهاء الملفات المتبقية وتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المواطنين لسرعة إنهاء تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التى قدمتها الدولة تحقيقاً للصالح العام، فيما شدد محافظ المنوفية على التعامل الفورى بحزم وبشدة مع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية وإزالتها فوراً في المهد ، مؤكداً بأنه لن يسمح بأية تهاون أو تقصير فى تنفيذ الإزالات الفورية وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المقصرين والمخالفين حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.

وتطرق لمتابعة موقف تراخيص المحال العامة الجديد لمزاولة الأنشطة تحت مظلة القانون وفقاً للاشتراطات والمعايير بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير مناخ استثماري جيد لتحقيق التنمية، وكذا متابعة تطبيق الخطة الشاملة لترشيد استهلاك الكهرباء في بجميع المنشآت الحكومية والعامة والمحال التجارية بمختلف المراكز والمدن ، وذلك في ضوء حرص الدولة على الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتحقيق الاستدامة.

وشدد محافظ المنوفية بتحقيق الانضباط العام وتخفيف الازدحام المرورى والتعامل الفوري مع كافة أشكال الإشغالات والتعديات بالشوارع والميادين العامة تيسيراً على المواطنين، بالاضافة إلى تنظيم حركة سير مركبات التوك توك لتحقيق الانسيابية المرورية ومنع التكدسات للحفاظ على المظهر العام.