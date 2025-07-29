قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
يبدأ 4 أغسطس.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع
هل يجوز قضاء السنن الرواتب لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
توافق أردني ألماني.. الملك عبد الله يطالب برلين بوقف الحرب وإغاثة غزة
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مهددة بعزلة دولية .. ونرفض تهجير الفلسطينيين
حادثة مروعة بنيويورك.. مسلح يقتل 4 أشخاص بينهم شرطي ويصيب آخرين قبل أن ينهي حياته
وزير الثقافة يُعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق لعام 2025
الكهرباء: إطلاق التيار وتأمين التغذية لمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب
المستشار الألماني: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو
خطاب السيسي يعيد ترسيخ ثوابت القاهرة تجاه غزة.. وخبير: مصر دائما حاملة لهموم الشعب الفلسطيني
الحكومة: تحليل لـ 55.5 ألف سائق للكشف عن تعاطي المخدرات خلال شهر
في مقدمتهم السقا وأشرف زكي.. نجوم الفن في جنازة شقيق المخرج خالد جلال.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رفع درجة الاستعداد والجاهزية الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ في المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعه الدوري برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لعدد من الملفات الحيوية الهامة التي تمس حياة المواطنين لتحسين بيئة العمل ورفع مستوي الأداء وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الجاهزية الكاملة بكافة القطاعات والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية استعدادا لاستحقاقات انتخابات مجلس الشيوخ 2025والمقرر إجراؤها يومي 4و5 أغسطس القادم ، وتذليل كافة المعوقات التي من شأنها تعكر صفو الانتخابات ولضمان ظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.

وتضمن الاجتماع تشديد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة لملف منظومة النظافة العامة بنطاق المحافظة والتواجد الميداني على مدار اليوم لمتابعة الأعمال المنفذة على أرض الواقع وضمان تقديم الخدمات بشكل يحقق رضا المواطن ، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ووضع أفكار ورؤى من شأنها تحقيق أقصى استفادة لتعظيم الموارد الذاتية للمنظومة، وكلف المحافظ سكرتير عام المحافظة ومستشار شئون البيئة بمراجعة وعرض الموقف العام لملف منظومة النظافة وإستعراض موقف الايرادات وبحث سبل تعظيمها ، والمرور الميدانى على كافة المقالب العمومية والمحطات الوسيطة للتأكد من إنتظام سير العمل بها ، مشيراً إلى أنه تم تحقيق نسب إنجاز مرضية خلال السنوات الأخيرة من خلال إتخاذ العديد من الاجراءات الجادة التى من شأنها الارتقاء بالمنظومة بما يعود بالنفع الاقتصادي والبيئي.

وفيما يخص ملفات التصالح على مخالفات البناء ، تقنين أراضي أملاك الدولة ، وجه المحافظ بمضاعفة الجهود لانجاز المهام المطلوبة وإنهاء الملفات المتبقية وتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المواطنين لسرعة إنهاء تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التى قدمتها الدولة تحقيقاً للصالح العام، فيما شدد محافظ المنوفية على التعامل الفورى بحزم وبشدة مع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية وإزالتها فوراً في المهد ، مؤكداً بأنه لن يسمح بأية تهاون أو تقصير فى تنفيذ الإزالات الفورية وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المقصرين والمخالفين حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.

وتطرق لمتابعة موقف تراخيص المحال العامة الجديد لمزاولة الأنشطة تحت مظلة القانون وفقاً للاشتراطات والمعايير بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير مناخ استثماري جيد لتحقيق التنمية، وكذا متابعة تطبيق الخطة الشاملة لترشيد استهلاك الكهرباء في بجميع المنشآت الحكومية والعامة والمحال التجارية بمختلف المراكز والمدن ، وذلك في ضوء حرص الدولة على الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتحقيق الاستدامة.

وشدد محافظ المنوفية بتحقيق الانضباط العام وتخفيف الازدحام المرورى والتعامل الفوري مع كافة أشكال الإشغالات والتعديات بالشوارع والميادين العامة تيسيراً على المواطنين، بالاضافة إلى تنظيم حركة سير مركبات التوك توك لتحقيق الانسيابية المرورية ومنع التكدسات للحفاظ على المظهر العام.

محافظة المنوفية المنوفية انتخابات مجلس الشيوخ اخبار محافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث مطروح

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

تنسيق الجامعات 2025

بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد

الايجار القديم

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

موعد صرف معاشات أغسطس2025

موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

حادث ارشفية

مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

ترشيحاتنا

محافظ المنيا يعاين عددا من الاراضي غير المستغلة

محافظ المنيا يُعاين عددًا من المواقع غير المستغلة بمركز ملوى ويوجه بتحقيق أقصى استفادة منها

رئيس جامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ تفتح معامل الحاسب الآلي لاستقبال طلبة المرحلة الأولى

تنسيق جامعة أسوان

معامل التنسيق بجامعة أسوان تستقبل طلاب المرحلة الأولى الحاصلين على الثانوية العامة.. شاهد

بالصور

أنيقة ورشيقة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بجمالها

داليا البحيرى تخطف الانظار بجمالها
داليا البحيرى تخطف الانظار بجمالها
داليا البحيرى تخطف الانظار بجمالها

أخبار السيارات| شاحنات لا تخضع لتحليل المخدرات.. وشيفروليه تواجه دعاوى قضائية بسبب المحرك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل سموزى عصير الخوخ

طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..
طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..
طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..

تسلا تخطط للتخلص من "سايبرتراك" واستبدالها بشاحنة أصغر

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

القبض على رمضان صبحى

مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية

اخر أعمال شمس الكويتية

شمس الكويتية تكشف كواليس “طز”: أغنية من القلب ورسالة لكل طاقة سلبية

لقاء وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لبحث التعاون الثنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد