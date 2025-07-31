إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق دشلوط – الفرافرة

أُصيب 10 أشخاص، صباح اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق دشلوط – الفرافرة بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط.



تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير ووجود عدد من المصابين على الطريق الصحراوي.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 90 بطريق دشلوط – الفرافرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.