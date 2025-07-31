مصر ترحب بإعلان رئيسي وزراء كندا ومالطا اعتزام بلديهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان رئيسي وزراء كندا ومالطا اعتزام بلديهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

الحراك الدولي المتسارع

وأكدت مصر على أن الحراك الدولي المتسارع نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد خطوة تاريخية نحو استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.



كما وجهت مصر الدعوة إلى كافة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية على الإسراع باتخاذ تلك الخطوة للوقوف على الجانب الصحيح في التاريخ.

حاملة وعد الاستمرارية والوجود

من جانب آخر؛ قالت ريم السالم، مقررة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، إن المرأة الفلسطينية لا تعاني أكثر من الرجل أو الطفل، لكنها تواجه شكلًا مختلفًا من المعاناة، لأنها أنثى، مضيفةً: "الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن المرأة الفلسطينية هي حاملة وعد الاستمرارية والوجود، ولذلك يتم استهدافها عمدًا"، مؤكدة أن هذا الاستهداف ليس عشوائيًا، بل يعكس سياسة ممنهجة.