الوادي الجديد.. تكثيف حملات التوعية المجتمعية بقانون حماية المستهلك

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، لمتابعة منظومة عمل الفرع في إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الاستهلاكية، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين، ترافقها الدكتورة سلوى مصطفى مدير الفرع.

وأشارت نائب المحافظ إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية المجتمعية بقانون حماية المستهلك، وعرض أبرز جهود الفرع في التعامل مع شكاوى المستهلكين، والتي حقق الجهاز من خلالها نتائج بارزة في حماية حقوق المستهلكين من الاستغلال والغش التجاري.

كما تم التطرق إلى بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين فرع الجهاز وكلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد؛ لتوسيع نطاق الدور الرقابي على الأنشطة والمنشآت الصناعية، مشيدةً بمعدلات الإنجاز التي حققها الفرع في التعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وموجهةً باستمرار جهود التعاون مع كافة الجهات الرقابية بالمحافظة لتنفيذ حملات مشتركة للمرور على الأسواق؛ والتأكد من سلامة وجودة المنتجات والخدمات المقدمة و رصد أي مخالفات تتعلق بصحة وسلامة وحقوق المواطنين.