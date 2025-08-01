لقاءات ودية.. مواعيد مباريات اليوم

يشهد اليوم الجمعة، الموافق 1 أغسطس 2025، إقامة مجموعة من المباريات الودية القوية بين عدد من الأندية الأوروبية والعربية، ضمن استعداداتها الأخيرة لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025–2026.

وتتصدر مواجهة إلتشي الإسباني والأهلي السعودي المشهد، حيث تُقام في توقيت مبكر نسبيًا، فيما تشهد الفترة المسائية لقاءات أوروبية مهمة، أبرزها مباراة كريستال بالاس الإنجليزي ضد أوجسبورج الألماني.

فيما يلي أبرز مباريات اليوم الودية ومواعيد انطلاقها (بتوقيت القاهرة):

إلتشي × الأهلي السعودي – الساعة 11:30 صباحًا

فيردر بريمن × هوفنهايم – الساعة 3:00 عصرًا

كريستال بالاس × أوجسبورج – الساعة 7:00 مساءً

فورت سيتارد × باير ليفركوزن – الساعة 8:00 مساءً

جيماريش × سيلتا فيجو – الساعة 11:00 مساءً