كوريا الجنوبية تختار ألسن القاهرة لتأسيس فرع لمعهد الملك سيجونج بالكلية

أعلنت مؤسسة الملك سيجونغ بكوريا الجنوبية؛ اختيار كلية الالسن - جامعة عين شمس لتأسيس فرع للمعهد بالقاهرة لعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن ١١ مقر علي مستوي العالم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتورة اماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في خطوة تعكس التقدير الدولي لدور كلية الألسن الرائد في تعليم اللغة الكورية ونشر الثقافة الكورية في منطقة الشرق الأوسط.

صرحت بذلك الدكتورة سلوي رشاد عميد الكلية حيث تسلمت شهادة اعتماد تأسيس المعهد بكلية الألسن وذلك خلال المؤتمر السنوي الذي نظمته مؤسسة الملك سيجونغ في كوريا الجنوبية، ضمن ممثلي المؤسسات التي تم اختيارها هذا العام لتأسيس معاهد الملك سيجونغ الجديدة حول العالم.

واوضحت الدكتورة سلوي رشاد ان هذه الخطوة تعد تتويجًا لسنوات من الجهود الأكاديمية والتعاون الثقافي بين كلية الالسن بجامعة عين شمس والمؤسسات الكورية، حيث يُعد قسم اللغة الكورية بكلية الألسن أول الأقسام المتخصصة في تعليم الكورية في مصر ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.