جمال الوصيف: ذروة المشاركة في انتخابات الشيوخ بالرياض شهدتها ساعات الظهيرة

قال جمال الوصيف مراسل قطاع القنوات الإخبارية في السعودية، إنّ السفارة المصرية في العاصمة السعودية الرياض شهدت توافدًا ملحوظًا للعشرات من أبناء الجالية المصرية، لا سيما من أبناء صعيد مصر، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وهو الاستحقاق الدستوري الذي يجري حاليًا في عدد من مقرات البعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم، وبدأت ذروة الحشود تتشكل في الساعات الأخيرة، بعد أن كان هناك توافد منتظم منذ الساعات الأولى من الصباح.



وأضاف الوصيف، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ العملية الانتخابية تسير بسلاسة داخل مقر السفارة، حيث تم تجهيز المقر بكافة التجهيزات اللوجستية، بما يشمل ممرات دخول وخروج واضحة، واستراحات مكيفة داخلية وخارجية لتفادي التكدس.

وأكد أن الإجراءات تتم وفق تسلسل منظم، يبدأ بتسجيل الناخب، ثم تسليمه بطاقات الاقتراع للقائمة والمرشحين الفرديين، تمهيدًا لوضعها في صناديق الاقتراع، وسط حضور مستمر وفاعل من أبناء الجالية المصرية.

وأشار الوصيف إلى وجود تنسيق مسبق لتسهيل وصول الناخبين من المناطق البعيدة داخل المملكة، التي تتسم بمساحاتها الشاسعة.



وأوضح، أنه جرى تجهيز عدد من الحافلات لنقل المصريين من مناطق تابعة لنطاق الرياض وأخرى من نطاق جدة ، بالتعاون مع القنصل العام في الرياض والقنصل العام في جدة، بالإضافة إلى ممثلي ورؤساء الجاليات المصرية في تلك المناطق.