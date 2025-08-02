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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدون لحوم .. طريقة عمل لازانيا بالخضار المشوي

لازانيا بالخضار المشوي
لازانيا بالخضار المشوي
هاجر هانئ

لازانيا بالخضار المشوي من الأكلات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف نيرمين هنو مقدمة برنامج على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل لازانيا بالخضار المشوي، فيما يلي…

مقادير لازانيا بالخضار المشوي

● 1 ثمرة باذنجان مقطعة مكعبات

● 2 بصلة حمراء مقطعة خشن

● 3 فلفل أحمر، منزوع البذور ومقطع خشن

● 4 حبات طماطم مفرومة

● 3 كوسة كبيرة، مقطعة قطع صغيرة

● 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

● ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

● 1 رأس ثوم كامل

● ملعقة كبيرة معجون طماطم

لصوص الجبن:

● 450 مل لبن

● 20 جم زبدة

● 20 جم دقيق أبيض

● ملعقة كبيرة مستردة (يفضل بودرة)

● 200 جم جبن شيدر مبشور

● 200 جم جبن رومي مبشور

مقادير إضافية:

● 200 جم شرائح لازانيا

● جبن رومي مبشور إضافي للوجه

● ريحان طازج للتزيين (اختياري)



 

طريقة تحضير لازانيا بالخضار المشوي


يتبل الخضار بالزيت والملح والفلفل، ويشوى بالفرن.

تضاف الكوسة في منتصف التسوية وتخلط مع باقي الخضار ومعجون الطماطم.

تضاف مقادير الصوص على النار وتقلب حتى يثقل القوام.

في بايركس تضاف طبقة من الصوص وطبقة من اللازانيا وثالثة من الخضار.

تكرر الطبقات ويضاف الجبن المبشور على الوجه وتطهى بالفرن.

تزيين اللازانيا بالريحان وتقدم.

مقادير لازانيا بالخضار المشوي طريقة تحضير لازانيا بالخضار المشوي لازانيا بالخضار المشوي لازانيا الشيف نيرمين هنو

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