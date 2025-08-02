إنتاج منجم السكري من الذهب يرتفع 9% بالنصف الأول من 2025 بدعم من تحسن جودة الخامات

أعلنت أنجلو جولد أشانتي المالكة لمنجم السكري، عن ارتفاع إنتاج الذهب بالمنجم بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2025، ليبلغ 246 ألف أوقية مقارنة بـ 225 ألف أوقية خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير الصادر عن الشركة أن الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى تحسن جودة الخامات وارتفاع معدلات الاستخلاص، رغم تراجع طفيف في كميات الخام المطحون نتيجة تقديم موعد أعمال إعادة تبطين المطحنة، وهو ما عوّضه الأداء التشغيلي الجيد للمنجم.

وخلال الربع الثاني من 2025، سجل منجم السكري إنتاجًا قدره نحو 129 ألف أوقية مقابل 120 ألف أوقية في الفترة ذاتها من 2024، وبتكلفة نقدية بلغت 681 دولارًا للأوقية، ما يعكس استمرار كفاءة التشغيل والقدرة على ضبط التكاليف.

كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر بيع الذهب شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 3287 دولارًا للأوقية، مقارنة بـ 2330 دولارًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما ساهم في تعزيز العوائد المالية للمنجم وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.