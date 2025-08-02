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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفارة المصرية في بيروت تشهد إقبالًا متزايدًا في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ

الانتخابات
الانتخابات
محمد البدوي

قال أحمد سنجاب، مراسل قطاع القنوات الإخبارية من بيروت، إن السفارة المصرية في العاصمة اللبنانية فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، في ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط أجواء هادئة وتنظيم محكم، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية استمرت في يومها الأول من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ولكن اليوم يُتوقع تزايد الإقبال نظرًا لأنه يوم عطلة أسبوعية في لبنان، على عكس يوم أمس الذي كان يوم عمل رسمي، ما يتيح فرصًا أوسع للمواطنين للمشاركة.

وأضاف سنجاب، خلال مداخلة هاتفية على "إكسترا نيوز"، أن السفارة المصرية اتخذت جميع التدابير اللازمة لتيسير عملية التصويت، حيث وفرت غرفًا مخصصة لاستقبال المواطنين، وأجهزة إلكترونية متصلة مباشرة بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أن الناخب يتقدم برقم البطاقة أو جواز السفر للتحقق من بياناته، ثم تُطبع أوراق التصويت الخاصة بدائرته، ويتوجه إلى مكان مخصص لإبداء رأيه، ثم يضع بطاقتي التصويت (الفردي والقائمة) في صندوقين شفافين قبل مغادرة اللجنة.

المعاملات القنصلية العادية

وأكد مراسل القنوات الإخبارية أن السفارة المصرية خصصت فريق عمل متكامل لخدمة الناخبين، كما ألغت المعاملات القنصلية العادية خلال يومَي التصويت لتوفير أكبر عدد ممكن من الموظفين لدعم سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الحضور المبكر لبعض الناخبين اليوم، قبل فتح أبواب السفارة، عكس رغبة قوية في أداء الواجب الدستوري وتأكيد الانتماء للوطن، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.

منظومة الدعم الفني المعتمدة

وأوضح سنجاب أن منظومة الدعم الفني المعتمدة هذا العام كان لها دور كبير في تسهيل عملية التصويت، حيث تم تقليص مدة الإجراءات إلى دقائق معدودة.

كما أشار إلى أن التصويت لا يقتصر فقط على المقيمين في لبنان، بل يشمل أيضًا الزائرين المصريين خلال هذه الفترة، في خطوة تعكس حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان المشاركة الواسعة. وختم بأن هذا التنظيم يعكس صورة مشرفة عن مصر في الخارج، ويؤكد وعي الجالية المصرية بأهمية المشاركة في رسم ملامح المستقبل السياسي للبلاد.

مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ العملية الانتخابية لبنان المصريين بالخارج بيروت

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