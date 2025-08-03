تعرّف على مكان لجنتك الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

يأتي بدء انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في مصر غدًا، بالتزامن مع بحث المواطنين بكثافة عن طريقة معرفة اللجنة الانتخابية وخطوات التصويت، داخل مصر، ويبدأ الاستعداد لإجراء الانتخابات وسط استعدادات تنظيمية مشددة لتسهيل سير العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية.



من المقرّر أن تنطلق عملية التصويت داخل مصر يومي الاثنين 4 أغسطس والثلاثاء 5 أغسطس 2025 حيث يتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في اللجان الفرعية المنتشرة بجميع المحافظات.

وبعد انتهاء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تبدأ عمليات فرز الأصوات وإرسال محاضر اللجان الفرعية إلى اللجان العامة، على أن يتم إعلان النتيجة الرسمية للجولة الأولى يوم 12 أغسطس 2025، بالتزامن مع نشرها في الجريدة الرسمية.

وللتعرف على مكان لجنتك الانتخابية من خلال الرابط:

خطوات الاستعلام عن لجنتك الانتخابية 2025 عبر الإنترنت:

يمكن لجميع المواطنين معرفة مقر لجنتهم الانتخابية بسهولة عبر الموقع الرسمي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات باتباع الخطوات التالية:

1- التوجه إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

2- الضغط على خيار «استعلم عن موقفك الانتخابي» .

3- إدخال الرقم القومي المكوّن من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

4- تظهر لك بيانات اللجنة وتشمل، اسم اللجنة، عنوان المدرسة، رقم اللجنة الفرعية، ورقمك في الكشوف.

استعلم عن موقفك الانتخابي:

https://www.elections.eg/inquiry