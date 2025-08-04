قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 140 شخصا
من وصايا النبي.. ماذا قال الرسول عن فضل صلاة الضحى؟
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح
بلافتات شكرا ترامب.. الآلاف يتظاهرون في البرازيل دعما للرئيس السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء يفرج كرب تأخر الزواج.. وروشتة شرعية لعلاج الوساوس

الزواج
الزواج

تأخر الزواج .. الأصل في تأخر نصيب الفتاة في الزواج وعدم توفيقها أنه أمر مكتوب عليها من باب الأقدار التي يقدرها الله على العبد لحكمة يعلمها تخفى على الانسان، قال تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ}، فضلاً عن أن تأخر الزواج ربما يكون لحسد فالعين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، وقد يصل الحسد للموت بقدر الله ونحصن أنفسنا ونستودع أشياءنا في حفظ الله.

دعاء يفرج كرب تأخر الزواج

«رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْت إِلَيَّ مِنْ خَيْر فَقِير» ييسر الزواج ويصلح الأحوال، سيدنا موسى عليه السلام، دعا به لما خرج من مصر وذهب إلى آل «مدين» وخدم ابنتي سيدنا شعيب.

وهذا الدعاء دواء رباني بالمجان لمن تأخرت في الزواج، بشرط قوله بإخلاص ويقين أن الله هو من يفك الكرب ولا يشفى المرضى إلا الخالق سبحانه وتعالى، وتكثر من الاستغفار والتهجد ليلاً قبل الفجر بساعتين فهذا وقت يستجاب فيه الدعاء.

روشتة شرعية لعلاج وساوس تأخر الزواج

كما وضع الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، روشتة شرعية لمن تأخر في الزواج ويصاب بوساوس الشيطان والكوابيس المنامية.

وأوضح «عثمان»، خلال لقائه بفتوى مسجله له، أنه يجب على من تأخرت في الزواج ألا تتشاءم وتعتقد في الأعمال الروحانية، فعليها أن تتوكل على الله، وتقرأ سورتي البقرة وآل عمران إن استطاعة يوميا لأنهما تطردنان، وقراءة آية الكرسي 10 مرات بعد كل صلاة وعند النوم، وقراءة المعوذتين، والنوم على وضوء».

طريقة شرعية لعلاج تأخر الزواج

كشف الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز عن طريقة شرعية تعالج حالات التأخر في الزواج بالنسبة للفتاة او الشاب قائلا: "عليكم بالمواظبة على أذكار الصباح والمساء يوميا وقراءة سورة البقرة التي لها معجزات مذهلة في مثل هذه الأمور كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف خلال برنامج " الكلام الطيب" المذاع على فضائية "تن" ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة».

وتابع عبد المعز قائلا: "إن قراءتها تحمي من الأعمال والسحر والشعوذه وغيرها من الأمور"، لافتا الى ان المواظبة عليها تجلب لك الخير الكثير والبركة لأن الله اذا أعطى أدهش.

دعاء يفرج كرب تأخر الزواج الدعاء دعاء الزواج طريقة شرعية لعلاج تأخر الزواج روشتة شرعية لعلاج وساوس تأخر الزواج تأخر الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

حافلة Liberra RV

منزل متنقل برفاهية فندقية.. سيارة Liberra تتحدى الطرق الوعرة

شيري تيجو 4 برو 2025

شيري تيجو 4 برو 2025 .. أعلى فئة بأرخص سعر لكسر الزيرو

هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان 2027 تظهر خلال اختبار قوي | صور

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد