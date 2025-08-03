لوكمان يطلب رسميا الرحيل عن أتالانتا بسبب الوعود الكاذبة

أعلن النيجيري، أديمولا لوكمان، مهاجم أتالانتا الإيطالي أنه تقدم بطلب رسمي لإدارة النادي، اليوم الأحد، يطلب فيه الرحيل عن صفوف الفريق.

قال لوكمان: "تقدمت بطلب بعد أشهر من الوعود الكاذبة، وما أشعر به من سوء معاملة تجاهي كإنسان وكلاعب".

أضاف "للأسف، شعرت أنه لم يعد هناك خيار أمامي سوى الحديث علانية عما أريده، لأن الكيل طفح، أشعر أنه حان الوقت المناسب للرحيل وخوض مغامرة جديدة"، مشيرا إلى أنه اتفق مع إدارة أتالانتا على الرحيل حال تلقي عرض مناسب.

واوضح أنه تلقى عرضا مناسبا بالفعل، لكن إدارة النادي الإيطالي لم تلتزم معه باتفاقها.

واختتم لوكمان "رغم تلقي عرض مناسب وفقا لمناقشاتي مع إدارة أتالانتا، لكن للأسف إدارة النادي تعرقل هذه الفرصة لأسباب غير مفهومة بالنسبة لي".



