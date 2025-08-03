سون هيونج-مين يودع توتنهام ويقترب من الانتقال إلى لوس أنجلوس الأمريكي مقابل 15 مليون إسترليني

بات النجم الكوري الجنوبي سون هيونج-مين، قائد فريق توتنهام الإنجليزي، على أعتاب خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، بعدما اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي لوس أنجلوس الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن سون في مؤتمر صحفي رسمي أن الموسم الماضي كان الأخير له بقميص "السبيرز"، مؤكدًا أن إدارة النادي اللندني تتفهم رغبته في الرحيل وتحترم قراره، بعد مسيرة امتدت قرابة عشر سنوات داخل جدران "وايت هارت لين".

وقال سون: "قررت مغادرة السبيرز هذا الصيف بكل احترام، والنادي يدعمني في هذا القرار. هذا أصعب قرار اتخذته في مسيرتي، لدي ذكريات رائعة، وكان اتخاذ القرار صعبًا للغاية"، مضيفًا: "أحتاج إلى بيئة جديدة لأدفع نفسي للأمام، أنا بحاجة إلى القليل من التغيير، 10 سنوات فترة طويلة".

وبحسب ما أفاده الصحفي البريطاني بن جاكوبس، بشبكة "توك سبورت"، فإن نادي لوس أنجلوس الأمريكي توصل إلى اتفاق مبدئي مع توتنهام لضم سون، مقابل صفقة قدرت بنحو 15 مليون جنيه إسترليني، رغم أن عقد اللاعب ما زال ممتدًا حتى صيف 2026.

ويمثل رحيل سون نهاية حقبة ذهبية قضاها مع توتنهام منذ انضمامه قادمًا من باير ليفركوزن الألماني في عام 2015، حيث سجل أكثر من 150 هدفًا وصنع العشرات، وأصبح الهداف التاريخي الآسيوي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقائدًا للفريق في السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يضفي سون بريقًا إضافيًا على الدوري الأمريكي، الذي جذب في السنوات الأخيرة عددًا من النجوم العالميين، ليبدأ فصلًا جديدًا في مشواره الكروي وسط توقعات بأن يكون أحد الأسماء البارزة في الـMLS.