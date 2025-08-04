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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المستشارة أمل عمار تؤكد دعم وتمكين المصريات في الخارج

المستشارة أمل عمار
المستشارة أمل عمار
أمل مجدى

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم فى فعاليات "مؤتمر المصريين بالخارج" في نسخته السادسة، التي تُقام هذا العام تحت شعار «من كل مكان.. مصر العنوان»، ويعقد على مدار يومي 3 و4 أغسطس الجاري.

و شاركت رئيسة المجلس بكلمة في الجلسة الثانية التى جاءت بعنوان "مبادرات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج" ، وشهدت حضور السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات ، والسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والأستاذ طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري ولواء أ.ح مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس ادارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، والدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتقويم ونظم الامتحانات.

أشارت المستشارة أمل عمار إلى جهود  المجلس القومي للمرأة كونه الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، واهتمامه بدور المصريات بالخارج ، حيث شهدت السنوات الماضية تنظيم مؤتمر "هي تستطيع بالتاء المربوطة" بالتعاون بين وزارة الدولة لشؤون الهجرة، بهدف تعميق الربط بين المصريات بالخارج والدولة المصرية، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع النماذج النسائية الناجحة في الخارج، والاستفادة من خبراتهن وتجاربهن في دعم قضايا المرأة المصرية، ودعم مشروعات الربط بين الداخل والخارج في مجالات ريادة الأعمال، والتعليم، والعمل المجتمعي، هذا كما شارك المجلس في إطلاق برنامج "هي تقود للمصريات بالخارج"، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتأهيل الكوادر النسائية المصرية في الخارج وتمكينهن كقائدات وسفيرات لقضايا المرأة المصرية حول العالم، بما يعكس صورة مصر الحقيقية ويعزز من دور المرأة كقوة ناعمة فاعلة ومؤثرة، مؤكدة ان المؤتمر فتح بابًا مهمًا للتفاعل المستمر بين النماذج الناجحة من بنات مصر بالخارج وبين المؤسسات الوطنية المعنية بالتمكين والتنمية.

كما أشارت إلي أن المجلس يضم في تشكيله لجنة للعلاقات الخارجية والتي تعمل على التواصل مع البعثات الدبلوماسية لدول العالم والمنظمات الدولية المعنية بالمرأة،علاوة عل  حرص المجلس على استقبال زوجات الدبلوماسيين المصريين بشكل دوري، وذلك في إطار التأكيد على دور المرأة في دعم صورة مصر والتعريف بثقافتها خارج حدود الوطن.

كما أكدت المستشارة أمل عمار أنه بالتعاون مع جمعية زوجات الدبلوماسيين تم وضع خارطة طريق في مجال التدريب لطلبة وخريجى الجامعات وذلك فى إطار التدريب العملي واعداد بعض الرسائل العلمية.

واستعرضت دور مكتب شكاوى المرأة والخط المختصر 15115، و الدور الهام لمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية الذي نفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي .
 

أمل عمار القومي للمرأة مصر العنوان مبادرات وتيسيرات السفير بدر عبد العاطي دور المرأة

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