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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توافد كبير من المواطنين للتصويت في انتخابات الشيوخ بلجنة فاطمة الزهراء بالإسماعيلية

الانتخابات
الانتخابات
البهى عمرو

قالت أسماء خليل مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من الإسماعيلية، أنها متواجدة من أمام لجنة فاطمة الزهراء وهى إحدى اللجان الفرعية المتواجدة فى نطاق مدينة الإسماعيلية.

وأضافت قائلًة: « قبل الحديث عن الاستعدادات الخاصة بالإسماعيلية لاستقبال عملية الانتخابات لمجلس الشيوخ، فإن هناك تواجد لعدد كبير جدا من المواطنين في الصباح الباكر وقبل بدء فتح اللجنة اللذين جاءوا بالفعل للمشاركة في عملية التصويت».


وتابعت: «هناك تسهيلات قدمتها محافظة الإسماعيلية سواء على الجانب التنفيذي أو الأمني، كما أن هناك كراسي متحركة لتسهيل حركة دخول كبار السن وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة».

وأكملت: «محافظة الإسماعيلية استهدت بتجهيز 135 مركز انتخابي لاستقبال حوالي مليون ناخب وناخبة يحق لهم التصويت على مستوى مراكز المحافظة بواقع 120 مدرسة و 11 معهدًا أزهريًا، و 3 مراكز تنمية بشرية، بالإضافة إلى مركز ثقافة واحد، تم تجهزيهم من قبل محافظة الإسماعيلية والجهات التنفيذية والأمنية التي قامت بالإشراف على تأمين العملية  الانتخابية».

لجنة فاطمة الزهراء مدينة الإسماعيلية العملية الانتخابية الإسماعيلية

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