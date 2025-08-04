4 لجان تنتظر الفتح.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع انتخابات الشيوخ

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك وفود من دول أجنبية تتابع، العملية الانتخابية بالمحافظات، وأن الأوضاع مستقرة بعد عمل متابعة لسير عمليات التصويت بالمحافظات.

وطالب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، من أحد المستشارين وهو المستشار كريم قنديل، بنقل لافتة الارشادات أمام اللجنة، وليس أمام باب المدرسة من الخارج.

كما أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك بعض المحافظات بها بعد التأخيرات في الفتح منها محافظة الشرقية، فهناك 4 لجان فقط تنتظر الفتح، بسبب تأخر المستشارين من الوصول لـ مكان اللجنة، وأن الأوضاع في محافظة أسيوط، والمنيا وجميع المحافظات لا يوجد بها مشكلات.