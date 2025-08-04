إقبال كبير من الشباب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ ببورسعيد

أكدت ريهام فيكتور، مراسلة قناة "إكسترا نيوز" في محافظة بورسعيد، أن العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025 انطلقت في أجواء منظمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث فتحت لجان الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 9 صباحًا لاستقبال المواطنين من مختلف الشرائح العمرية، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات أمنية مشددة من قِبل الجهات المختصة لتأمين محيط اللجان ومداخلها.



المشهد الانتخابي ببورسعيد

وأوضحت فيكتور، من أمام لجنة مدرسة أم المؤمنين بمحافظة بورسعيد عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المشهد الانتخابي شهد مشاركة ملحوظة من فئة الشباب في الساعات الأولى، مشيرة إلى توقعات بزيادة الأعداد خلال الساعات القادمة، خاصة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.



عدد الناخبين في بورسعيد

وأفادت مراسلة إكسترا نيوز، بأن عدد من يحق لهم التصويت في محافظة بورسعيد يبلغ نحو 504 آلاف ناخب وناخبة، موزعين على 50 لجنة انتخابية داخل 50 مركزًا انتخابيًا، جميعها تعمل تحت إشراف قضائي كامل، وبمراقبة من منظمات المجتمع المدني المعتمدة، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.



التصويت في بورسعيد

وأضافت «فيكتور»، أن عملية التصويت في المحافظة تشمل مرشحين اثنين فقط على النظام الفردي، إلى جانب التصويت بنظام القوائم ضمن قطاع شرق الدلتا، الذي يضم سبع محافظات، حيث يتم التصويت على "القائمة الوطنية من أجل مصر" بنظام "نعم أو لا".



كما أكدت وجود تسهيلات كبيرة من قبل المحافظة، شملت توفير كراسي متحركة، وممرات خاصة بكبار السن وذوي الهمم، فضلاً عن موظفين مدرّبين من الهيئة الوطنية للانتخابات داخل اللجان لمساعدة الناخبين وتقديم الدعم اللازم لهم.

