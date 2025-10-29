التغذية والسوشيال ميديا.. أسباب أعراض فرط الحركة عند الأطفال

أكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية أن وزارة الصحة والسكان تنظم فعاليات الحملة القومية للتوعية باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والمستمرة حتى 31 أكتوبر الجاري تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بالاضطرابات النفسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير، والإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الحملة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

وأضاف أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ليس مجرد نشاط زائد، بل حالة طبية تتطلب فهمًا وتشخيصًا مبكرًا، من أجل تحسين أداء الأطفال والمراهقين وتقليل المخاطر التي قد تؤثر عليهم.

وأوضح أن المرض عبارة عن اضطراب عصبي، وأن تجاهل الجانب العصبي خطأ كبير، موضحًا أن البعض يعتقد أنه مجرد نشاط زائد أو “شقاوة” أو افتعال حركة بلا سبب، وهذا مفهوم غير صحيح.

وتابع:"المرض عبارة عن تفاعل بين العوامل الوراثية والعوامل البيئية، وهي نقطة مهمة جدًا، ومن بين كل 40 طفلًا مصابًا باضطراب فرط الحركة يوجد طفل واحد لديه عامل وراثي داخل الأسرة".

وذكر: ""الأم التي تدخن خلال الحمل تزيد احتمالية إصابة طفلها باضطراب فرط الحركة، كما قد تتسبب الولادة المبكرة أو حدوث مشكلات أثناء الولادة في حدوث الاضطراب".

واختتم: "السوشيال ميديا تزيد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، سواء عبر الألعاب الإلكترونية أو الفيديوهات القصيرة".