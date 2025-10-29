قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل
الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض جديد للفائدة رغم التضخم وغياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
"هذا أمر مؤسف".. ترامب يتحدث عن الترشح لولاية ثالثة
سفير مصر باليونان: بث مباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير من داخل متحف الأكروبوليس بأثينا
24 ضحية من الأطفال في غزة بضربات إسرائيلية منذ الأمس
رامي ربيعه يشارك جمهوره صورا برفقة عائلته
مسؤول بالاحتلال: الممر الإنساني من إسرائيل للسويداء غير وارد
توتر غير مسبوق بين ترامب ونتنياهو.. هل بدأ تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل؟
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
توك شو

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء .. شاهد

اللحوم
اللحوم
البهى عمرو

قدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، فقرة خاصة عن أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 29-10-2025.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة في أحد محلات الجزارة بمنطقة المعادي لمعرفة الأسعار اليوم الأربعاء.

وأكد صاحب المحل أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في الأسعار، وسعر كيلو اللحمة وش الفخدة بـ 400 جنيه، وأن اللحوم البلدي تختلف كثيرا عن المستوردة، وسعر اللحمة البلدي يتراوح بين 400 إلى 450 جنيه.

وأوضح أن المواطن لا يستطيع التفرقة بين اللحوم لكن الموضوع يرجع لأمانة الجزار.

وتابع أن اللحوم التي يكون الختم عليها دائري تعبر عن أن هذه اللحوم صغيرة، والمربع يكون للحوم الكبيرة، والمثلث يكون على اللحوم المستوردة.
 

صباح البلد صدى البلد أسعار اللحوم اللحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

