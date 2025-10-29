أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء .. شاهد

قدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، فقرة خاصة عن أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 29-10-2025.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة في أحد محلات الجزارة بمنطقة المعادي لمعرفة الأسعار اليوم الأربعاء.

وأكد صاحب المحل أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في الأسعار، وسعر كيلو اللحمة وش الفخدة بـ 400 جنيه، وأن اللحوم البلدي تختلف كثيرا عن المستوردة، وسعر اللحمة البلدي يتراوح بين 400 إلى 450 جنيه.

وأوضح أن المواطن لا يستطيع التفرقة بين اللحوم لكن الموضوع يرجع لأمانة الجزار.

وتابع أن اللحوم التي يكون الختم عليها دائري تعبر عن أن هذه اللحوم صغيرة، والمربع يكون للحوم الكبيرة، والمثلث يكون على اللحوم المستوردة.

