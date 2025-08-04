مسئولية مشتركة.. نقيب الصناعات الغذائية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

أدلى النائب خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الريحاني بقسم حدائق القبة.

وأكد النائب خالد عيش عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة واجب وطني يساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي، والذي يأتي في توقيت شديد الأهمية وسط أقليم متوتر ويشهد تصاعد في الأحداث.

وشدد نقيب الصناعات الغذائية على أن مجلس الشيوخ يعد ركيزة أساسية في دعم استقرار الدولة وتعزيز مسيرة التنمية، ويلعب دورًا محوريًا في إثراء الحياة التشريعية بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، وقد ساهم من خلال مناقشة القوانين في معالجة الكثير من القضايا الهامة وعلي رأسها قانون العمل الجديد الذي نجح في حل كثير من مشكلات العمل وخلق بيئة عمل متوازنة تخدم عملية الإنتاج.

ودعا "عيش" عمال مصر وعمال الصناعات الغذائية للمشاركة في انتخابات الشيوخ، مشيرا إلى اهتمام النقابة العامة خلال الفترة الماضية بالعمل على رفع الوعي وتثقيف العمال بالدور السياسي الواقع عليهم، مختتمات: قمنا بعمل دورات تثقيفية لتعزيز الوصول الي أكثر من 150 ألف عامل على مستوى الشركات والمصانع التابعة للنقابة.