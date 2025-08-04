نقيب النيابات والمحاكم يترأس غرفة متابعة سير العملية الانتخابية

ترأس كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها غرفة العمليات التي دشنتها النقابة العامة بالقاهرة، وذلك من أجل متابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والعمل على تذليل العقبات بالنسبة للأعضاء المشاركين في الإشراف علي العملية الانتخابية.

وقال كريم عبدالباقي - خلال تصريحات صحفية اليوم - إن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ مسؤولية يتقاسمها أفراد الوطن من أجل دعم مسيرة التنمية والبناء، ووجود غرفتي للتشريع تخدم بيئة القوانين وتخدم فئات المجتمع، مشيرا إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات طوال أيام الانتخابات وتلقي استفسارات الأعضاء المشاركين من مختلف الهيئات القضائية والعمل علي حلها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بما يخدم عملية التصويت وتسهيل مهمه السادة الناخبين.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، ويتنافس فيها 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردي فيما ترشحت قائمة واحدة وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر" عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشحًا على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.