رئيس الحركة الوطنية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ: دوره لا يقل أهمية عن النواب

أدلى المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في لجنة المدارس القومية بنات التابعة لقسم العجوزة بمحافظة الجيزة.

وأكد الشاهد، عقب التصويت، أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا، واستحقاقًا دستوريًا يساهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يعد أحد أركان دعم الحياة النيابية والرقابية، ودوره لا يقل أهمية عن مجلس النواب في صياغة السياسات العامة ودعم التشريعات.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية أن الحزب حرص على إصدار توجيه لكوادره وأعضائه في مختلف المحافظات لحث المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، والمشاركة الإيجابية والفعالة، مشيدًا في الوقت ذاته بسير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والتنظيم.

وشدد الشاهد على أهمية أن يُمارس كل مواطن حقه الدستوري في التصويت، مؤكدًا أن الإقبال الجماهيري على صناديق الاقتراع يبعث برسائل إيجابية تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه للتحديات التي تمر بها الدولة، ودوره في الحفاظ على استقرارها ومكتسباتها