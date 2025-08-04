أرقام مصطفي زيكو جناح زد بعد اهتمام بيراميدز بضمه

أعلن نادي زد تلقيه ثلاث عروض رسمية من أندية الدوري بجانب عرض من نادي خليجي لضم مصطفى زيكو.

وأكد نادي زد في بيان رسمي أنه سيقوم بدراسة كافة العروض المقدمة لمهاجمه خلال الفترة الحالية واتخاذ القرار المناسب خلال الساعات القادمة.

يأتي ذلك وسط اهتمام من جانب بيراميدز بضم زيكو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أرقام زيكو مع زد

ولعب زيكو مع زد 63 مباراة نجح في تسجيل 19 هدف وصنع 5 أهداف وفي الموسم الماضي سجل 6 أهداف وصنع 3 خلال 24 مباراة

وخلال 33 مباراة مع فريق حرس الحدود سجل زيكو 7 أهداف وصنع 3 أهداف فقط

بدأ زيكو مسيرته مع نادي جمهورية شبين قبل الانتقال لحرس الحدود ثم التألق مع زد.