النيابات والمحاكم: منحة عاجلة لأسرة شهيد الواجب بالشرقية

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي صرف منحة عاجلة إلى أسرة شهيد الواجب الوطني عضو النقابة العامة صابر عبدالرحمن، والذي وافته المنية أثناء القيام بمهام عمله داخل لجنة المعهد الديني بقرية صافور بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، أثر توقف مفاجئ بعضلة القلب.

ويواصل المصريون في الداخل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي انطلقت فعاليات المرحلة الثانية منها اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، وتستمر حتى مساء غد الثلاثاء.

وقالت النقابة في بيان رسمي، إنها تلقت من خلال غرفة العمليات التي باشرت مهام عملها صباح اليوم، خبر وفاة الزميل صابر عبدالرحمن، والذي جرى انتدابه للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ. وأثناء ذلك أصيب بأزمة قلبية وتوقف بعضلة القلب فارق على أثرها الحياة.

وعلى ضوء ذلك قررت النقابة صرف منحة عاجلة لأسرة الزميل والذي كان معروف عنه النزاهة والانضباط في العمل وهو مثال يحتذي به.