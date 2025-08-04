عاقبها بوصلة تعذيب.. الإعدام لقاتـ.ل نجلته الخصوص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة السابعة، بالإعدام شنقًا لتباع بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة في إبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما أقترفه، وذلك لاتهامه بقتل نجلته بعد وصلة تعذيب، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

أحالت النيابة العامة المتهم:- " محمد ع أ ح" 51 سنة، في القضية رقم 19128 لسنة ۲۰۲٤ جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3936 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ 20/9/2024 بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار نجلته المجني عليها حنين محمد عبد الحميد حال كونها طفلة ولم يتجاوز سنها الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض أدوات وهي رباط وسلك كهرباء بأن قام بتكبيل يديها وقدميها وقام بصعقها كهربائيًا مرتين قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز أداة (سلك كهرباء)، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بقصد التعاطى جوهر - الحشيش - المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.