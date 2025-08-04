مبادرة الأهلي للمصريين العاملين بالخارج

شارك طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي ، رئيس لجنة العضوية، في مؤتمر المصريين بالخارج ممثلًا عن النادي، على رأس وفد ضم محمد أبو عقيل، مدير إدارة التسويق، وذلك تلبية لدعوة من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وجّه قنديل الشكر للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مشيدًا بدور الدولة في دعم التواصل مع الجاليات المصرية حول العالم. أكد قنديل أن مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، يضع التواصل مع المصريين بالخارج ضمن أولوياته، مشيرًا إلى أن النادي يشهد طفرة إنشائية في مقر الجزيرة وفروع مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، ويملك 24 أكاديمية رياضية في مختلف أنحاء الجمهورية.

أوضح أن الأهلي يقدم تيسيرات عديدة للمصريين بالخارج، تشمل عروضًا خاصة على العضوية، وتقسيطًا ميسرًا بالعملة الأجنبية، وإعفاء من الفوائد، إلى جانب امتيازات في مشروع استاد الأهلي بفرع الشيخ زايد، وخدمات إلكترونية تتيح إنهاء الإجراءات عن بُعد بسهولة.

وأشار إلى أن المشاركات الدولية للنادي، وعلى رأسها كأس العالم للأندية، أسهمت في زيادة الارتباط بالجماهير بالخارج، ورفعت من معدلات الإقبال على عضوية الأهلي من خارج مصر.

