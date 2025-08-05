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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب الإعلاميين: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تعبير حقيقي عن إرادة الشعب لغد أفضل

نقيب الإعلاميين
نقيب الإعلاميين
حمادة خطاب

أدلى النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في إحدى لجان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

قال نقيب الإعلاميين في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته إن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب وطني وحق دستوري كفله القانون للمواطنين، وهو أحد مظاهر الديمقراطية وتعبير حقيقي عن إرادة الشعب، وإننا اليوم نمارس مسؤوليتنا الوطنية تجاه هذا الوطن، ونؤمن أن المشاركة الواسعة هي خير دليل على وعي الشعب المصري ورغبته في بناء مستقبل وغدٍ أفضل.

ودعا نقيب الإعلاميين جموع المصريين الذين لهم حق التصويت للتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة الإيجابية بكل شفافية ووضوح في هذا الاستحقاق الدستوري الكبير، واختيار من يمثلهم حتى يخرج هذا العرس الديمقراطي بشكل يليق بصورة مصر الحضارية وشعبها الأبي الواعي.

يُولي نقيب الإعلاميين اهتمامًا بالغًا بمتابعة أداء الإعلاميين المكلفين بتغطية فعاليات انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث يحرص على دعمهم الكامل وتذليل أي عقبات قد تعترض طريقهم خلال أداء مهامهم الإعلامية، بما يضمن تقديم تغطية مهنية تتسم بالمصداقية والحياد.

وأكد "سعده" أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة لأداء الإعلاميين من خلال اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي بالنقابة، والتي تتابع التغطيات لحظة بلحظة عبر مختلف الوسائل الإعلامية، سواء كانت مرئية أو مسموعة.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تُرصد أي مخالفات مهنية من قِبل الإعلاميين المكلفين بالتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، سواء في الوسائل الإعلامية الرسمية أو الخاصة داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما يعكس مدى الالتزام المهني والانضباط الذي يتحلى به الإعلاميون خلال هذه المرحلة الوطنية المهمة.

طارق سعده نقيب الإعلاميين الشيوخ

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