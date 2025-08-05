لتذليل العقبات.. المحافظون يتابعون انتخابات مجلس الشيوخ.. ويترأسون غرف العمليات بالمحافظات

يتابع المحافظون اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، من خلال ترأسهم لغرف العمليات المركزية بالمحافظات لتذليل العقبات امام الناخبين ..

القليوبية

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتضم الغرفة كافة القيادات التنفيذية والجهات المعنية، بهدف ضمان التنسيق الكامل ومتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف لجان المحافظة.

وأكد المحافظ على أن جميع اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها في الموعد المحدد، وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام ودون أي معوقات حتى الآن وتعمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة، وتتصل بشكل مباشر بغرف العمليات الفرعية في الأحياء والمديريات لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قد رفعت حالة الطوارئ القصوى حتى انتهاء العملية الانتخابية، وتم تجهيز مقار اللجان بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة للناخبين. كما تم تخصيص أماكن انتظار خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حرصًا على راحتهم وتسهيل عملية تصويتهم.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات مؤكدًا على أهمية استخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

المنوفية

أكد صباح اليوم الثلاثاء ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في المواعيد المقررة ، وذلك في اليوم الثاني والأخير من استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار متابعة ورصد غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة للمشهد الانتخابي على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال ، وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أي مخالفات أو شكاوى والتعامل الفوري معها ، وذلك حتى غلق صناديق الاقتراع وانتهاء العملية الانتخابية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن عملية التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ جرت منذ انطلاقها أمس الإثنين بشكل جيد وبانتظام تام وفي المواعيد المقررة لها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً حتي انتهاء المواعيد الرسمية ، لافتاً أن المنوفية سَباقة دائماً بالمشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية وذلك بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة.

الدقهلية

ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، والتأكد من جاهزية واستقرار جميع اللجان على مستوى المحافظة.

حيث أصدر "المحافظ " توجيهات فورية إلى هيئة الإسعاف بتمركز سيارات الإسعاف بالقرب من اللجان الانتخابية لتقديم الدعم الطبي العاجل إذا لزم الأمر ، وشركات المرافق (الكهرباء – المياه) بضرورة المتابعة المستمرة لوصول الخدمات لجميع اللجان دون انقطاع، مع توفير بدائل طارئة وفرق صيانة جاهزة للتدخل الفوري في حالة حدوث أعطال.

وأكد " مرزوق " أن "الدولة وفّرت كل سُبل الدعم والتأمين، واللجان مؤمّنة بالكامل لخروج الانتخابات بصورة حضارية تليق بالشعب المصري" ، كما شدد على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بأهمية النظافة العامة بمحيط اللجان، وتنظيم المرور بالشوارع الرئيسية والفرعية المحيطة بمراكز الاقتراع.

وكلف “ المحافظ ” رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بضرورة المتابعة الدقيقة واللحظية لسير العملية داخل اللجان الفرعية ، والإبلاغ الفوري عن أي معوقات ،وتوفير الدعم الكامل للمواطنين أمام اللجان، وخاصة كبار السن وذوي الهمم .

ودعا “ مرزوق ”العاملين بكافة الجهات التنفيذية إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن:"المشاركة واجب وطني.. والشعب المصري يثبت في كل استحقاق أنه على قدر المسؤولية والوعي"

الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية المشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 باعتبارها واجب وطني على الجميع للتعبير عن إرادتهم الحرة والمساهمة في ترسيخ حقوق الشعب وتعزيز الديمقراطية موضحاً أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على جميع المواطنين وحق دستوري لهم.

جاء ذلك خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كافة الجهات المختصة والمعنية لمتابعة سير انتخابات اليوم الثاني لإنتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتي من المقرر أن تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد ا.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة وأعضاء اللجنة وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.