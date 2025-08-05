فعاليات بطولة العلمين الأولى للألعاب الرياضية لطلاب الجامعات المصرية.. تفاصيل

استضافت مدينة العلمين الجديدة، فعاليات بطولة العلمين الأولى للألعاب الرياضية لطلاب الجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وشهدت البطولة مشاركة طلاب من 14 جامعة مصرية من مختلف المحافظات، تنافست فرقها في مجموعة من الألعاب الرياضية المتنوعة، شملت كرة القدم الخماسية، وكرة القدم الشاطئية، إضافة إلى سباقات الماراثون، وغيرها من الألعاب.



حضر حفل الافتتاح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والدكتور كريم حسين، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور نشأت الوكيل، رئيس الجامعة المصرية بالعلمين، واللواء الدكتور أحمد الزراع، رئيس مجلس إدارة شركة كيان مصر للتنمية البشرية والنظم التعليمية الحديثة – المالكة للجامعة المصرية بالعلمين.



وخلال كلمته، أكد المهندس أحمد إبراهيم، أن مدينة العلمين الجديدة لم تعد فقط مدينة عمرانية وسياحية واعدة، بل أصبحت منصة حيوية لدعم الشباب المصري، من خلال استضافة الفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة يسعى دائمًا لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأنشطة الطلابية التي تساهم في بناء أجيال قادرة ومؤهلة.



وأضاف أن استضافة هذه البطولة تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء مدن متكاملة تحتضن كافة الأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية.



من جانبه، أعرب الدكتور نشأت الوكيل عن تقديره العميق للتعاون المثمر مع جهاز مدينة العلمين الجديدة، موجّهًا شكره الخاص للمهندس أحمد إبراهيم على دعمه المستمر، وحرصه على تسهيل تنظيم البطولة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاحها، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس روح الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة في دعم الشباب.



واختُتم حفل الافتتاح بعروض رياضية ومراسم رفع أعلام الجامعات المشاركة، وسط أجواء من الحماس والتفاعل، لتبدأ بعدها المنافسات التي تستمر على مدار عدة أيام في أجواء من التحدي والروح الرياضية.